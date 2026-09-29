Libia, l’ambasciatore d’Italia Alberini alla serata “Yasmine” a Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha partecipato sabato sera alla serata “Yasmine” organizzata dalla Municipalità di Tripoli Centro a Qasr al-Khuld, nel centro della capitale libica. E secondo quanto reso noto dall’Ufficio media della Municipalità di Tripoli Centro in un comunicato ufficiale, all’evento hanno preso parte ambasciatori, missioni diplomatiche, organizzazioni e organismi internazionali, rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale libico, del Ministero del Governo Locale e del Centro di comunicazione governativo, per presentare la visione della città e le sue ambizioni fino al 2030. La serata è stata descritta come uno spazio di dialogo e non solo un incontro protocollare.

– foto di repertorio Farnesina –

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