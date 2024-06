ROMA (ITALPRESS/MNA) – Il Direttore Generale della Sicurezza Nazionale del Marocco (DGSN) e della Sorveglianza Territoriale (DGST), Abdellatif Hammouchi, ha concluso una visita di lavoro nella Repubblica Federale di Germania. Durante la visita sono stati illustrati i mezzi per rafforzare la cooperazione bilaterale in diversi settori della sicurezza. Secondo quanto si legge sull’agenzia di stampa del Marocco “Map”, Hammouchi ha discusso con funzionari della polizia federale tedesca (Bundespolizei) e dell’Ufficio federale della polizia criminale (BKA).

Durante questa visita, avvenuta su invito ufficiale della parte tedesca, il funzionario di Rabat ha tenuto sessioni di lavoro con il presidente della Bundespolizei Dieter Romann, il presidente della BKA Holger Münch e altri specialisti della sicurezza tedeschi specializzato nella lotta al terrorismo e nella sicurezza sportiva, indica in un comunicato il polo DGSN-DGST. I colloqui si sono concentrati più in particolare sulle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare nel settore della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transfrontaliera, nonché sulla sicurezza dei grandi eventi sportivi, ha affermato la stessa fonte.

-foto Map –

(ITALPRESS).

