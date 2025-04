Marocco, alla società italiana Generale Costruzioni Ferroviarie contratto da 200 milioni per l’alta velocità

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La società italiana Generale Costruzioni Ferroviarie (Gcf) si è aggiudicata un contratto da 200 milioni di euro per l’estensione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Sidi El Aidi e Marrakech. Il progetto, parte del piano di sviluppo della Lgv marocchina, prevede la realizzazione di circa 200 km di tratta ferroviaria, prosecuzione della linea Tangeri-Kenitra inaugurata nel 2018.

Secondo quanto riferisce il sito Le360 il contratto, assegnato dall’Ufficio nazionale delle ferrovie (Oncf), include anche la costruzione completa della linea di contatto e la posa delle rotaie, oltre alla creazione di due basi logistiche a Sidi El Aidi e Benguerir. Quest’ultima, estesa su 165 ettari, ospiterà un laboratorio per la saldatura dei binari e potrà essere riutilizzata per future estensioni verso Agadir. Gcf guiderà anche un secondo progetto da 55 milioni di euro per la modernizzazione della linea ferroviaria convenzionale tra Sidi El Aidi e Marrakech.

I lavori, della durata prevista di 36 mesi, riguarderanno il rinnovo delle infrastrutture esistenti, l’ammodernamento di sei stazioni e la costruzione di due nuove fermate, oltre all’installazione di sistemi elettrici compatibili con la futura Lgv. L’intero progetto punta a potenziare la rete ferroviaria in vista della Coppa del Mondo 2030, che sarà co-organizzata da Marocco, Spagna e Portogallo. In questa prospettiva il Marocco ha firmato contratti internazionali per l’acquisizione di 168 treni di alta velocità.

