Egitto, memorandum d’intesa con la Liberia per rafforzare la cooperazione nell’aviazione civile

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L‘Egitto e la Liberia hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione tecnica nel settore dell’aviazione civile, a margine dell’AFI Aviation Week 2026, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Aviazione Civile egiziano. L’accordo, sottoscritto dalle autorità per l’aviazione civile dei due Paesi alla presenza del ministro egiziano Sameh El Hefny, prevede programmi di formazione, trasferimento di competenze e sviluppo delle capacità tecniche, in conformità con gli standard dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO).

El Hefny ha sottolineato che l’intesa rientra nella strategia dell’Egitto volta a rafforzare la cooperazione con i Paesi africani, evidenziando che le competenze egiziane nel settore dell’aviazione civile stanno consolidando il ruolo del Paese come hub regionale per la formazione e l’assistenza tecnica.

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(ITALPRESS).