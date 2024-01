MILANO (ITALPRESS) – Mark Knopfler pubblicherà il 12 aprile il suo decimo album solista con la sua etichetta British Grove via EMI. Intitolato One Deep River, il progetto contiene 12 nuove tracce di Knopfler.

E’ fuori ora il primo singolo estratto dall’album Ahead Of The Game, una storia malinconica, forse autobiografica, che narra di un cantautore che lotta per sfondare, raccontata su un classico riff tipicamente Knopfleresco.

La title track One Deep River riflette il profondo legame affettivo di Knopfler nei confronti del fiume che attraversa la sua città natale Newcastle. “L’attraversamento del Tyne è sempre nei tuoi pensieri”, dice. “Lo facevi da bambino è la sensazione è rimasta la stessa ogni volta che lo fai. Quando lasci la città o quando torni questo elemento si collega sempre alla tua infanzia, e il suo potere non se ne va”.

