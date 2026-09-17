Mario Roggero resta in carcere, il Tribunale di Milano dichiara inammissibile la seconda istanza di differimento della pena

MILANO (ITALPRESS) – Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nell’aprile 2021. Il provvedimento si è uniformato alla richiesta della Procura Generale. Secondo i giudici milanesi, il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia avanzata al Presidente della Repubblica non è applicabile a chi ha già iniziato a scontare la condanna: Roggero si trova infatti ristretto nel carcere di Bollate dallo scorso luglio, a seguito di costituzione volontaria. La decisione del Tribunale di Milano segue quella analoga pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino il 14 settembre. La difesa del gioielliere, sostenuta dall’avvocato Stefano Marcolini, ha già preannunciato ricorso in Corte di Cassazione.

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