Donna ferita da spari con arma ad aria compressa a Roma, fermato e portato in caserma il presunto responsabile

ROMA (ITALPRESS) – Svolta lampo nelle indagini sulla donna ferita lo scorso 14 settembre in via della Giuliana da un colpo sparato da un’arma ad aria compressa. I Carabinieri e la Procura di Roma hanno individuato l’uomo ritenuto responsabile dell’episodio, che ha creato forte allarme nel quartiere.

A incastrare il sospettato è stato un lavoro d’indagine a doppio binario. Ricostruzione 3D e piombini: I tecnici del RIS hanno utilizzato scanner tridimensionali per calcolare la traiettoria del proiettile, recuperando a terra diversi piombini e trovando tracce legate ad altri episodi analoghi. Incrociando i dati delle vendite nei negozi specializzati della zona, i militari hanno scoperto che l’uomo, residente proprio nello stesso palazzo o nella stessa via dell’aggressione, aveva acquistato una carabina ad aria compressa solo pochi giorni prima, ai primi di settembre.

Rintracciato e portato nella caserma di Roma San Pietro, l’uomo si trova ora davanti al Pubblico Ministero e al suo avvocato per l’interrogatorio.

– foto di repertorio IPA Agency –

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