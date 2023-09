Esce oggi (29 settembre) il nuovo album di Mario Biondi “Crooning Undercover”. Per la prima volta il crooner italiano per eccellenza dedica un intero progetto allo stile che ha ispirato la sua carriera con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale tra cui Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Francesco Cafiso.

Questo album, prodotto da Mario Biondi con Riccardo Piparo e Giuseppe Vasapolli, dai suoni caldi e avvolgenti e dalle atmosfere “noir”. L’artista e compositore ha scelto una tracklist nella quale sono incluse sue rivisitazioni di celebri brani del repertorio internazionale e inediti da lui composti con l’ausilio di autori di fama internazionale e che, artisticamente, rientrano nel concept.

Il disco è stato registrato a Palermo con musicisti della scena jazz locale, con archi registrati a Budapest dalla Budapest Scoring Orchestra.

L’album è stato anticipato da due singoli: la sua versione del classico “My Favourite Things”, con Stefano Di Battista, jazzista di fama mondiale, e “Fool for Your Love” con Franco Luciani, l’armonicista più influente della scena argentina, recentemente nominato ai Latin Grammy 2022. Il testo del brano è firmato da Steven Sater, a lungo co-autore di Burt Bacharach, una collaborazione che oggi diventa un omaggio ad uno degli artisti più iconici della musica mondiale con cui Mario Biondi ha collaborato in diverse occasioni, in studio e dal vivo. Bacharach ha scritto per Mario il brano “Something That Was Beautiful”, incluso nell’album “If” del 2009. Nello stesso anno, si sono esibiti insieme sul palco del Festival di Sanremo ospiti della cantante Karima, fino ai tre concerti insieme nel 2011, a Lucca, Milano e Taormina.Dal 16 novembre all’11 dicembre Mario Biondi sarà in tour nei teatri italiani.

-foto ufficio stampa Mario Biondi –

(ITALPRESS).

