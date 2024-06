ROMA (ITALPRESS) – Di ritorno dal successo del suo primo tour in Australia, che lo conferma tra gli artisti italiani più attivi e apprezzati all’estero, Mario Biondi omaggia il grande cantautorato italiano e pubblica il 7 giugno l’EP “L’Oro”, ultimo atto del progetto “Crooning Undercover”. Oltre ai due brani “La donna cannone” di Francesco de Gregori, singolo in radio dal 7 giugno, ed “E tu come stai” di Claudio Baglioni, singolo che ha anticipato il progetto, l’EP contiene altri 2 grandi brani della canzone d’autore italiana, rivisitati con l’inconfondibile stile di Mario Biondi: “Pensiero Stupendo” (Patty Pravo) e “Sulla Terra io e lei” (Riccardo Cocciante). “L’Oro”, in uscita per Beyond e distribuito da The Orchard, rappresenta il primo progetto interamente in italiano nella discografia dall’Artista.

I quattro brani contenuti in questo EP sono particolarmente cari a Mario Biondi e hanno avuto un ruolo determinante nella sua formazione artistica. Infatti il crooner siciliano ha dichiarato più volte di essere cresciuto ascoltando molta musica italiana, in particolare dei grandi cantautori ed interpreti degli anni 70 e 80 grazie soprattutto al padre Stefano Biondi, anch’egli noto cantante. “L’Oro” è quindi un tributo ai grandi artisti che hanno portato al successo le versioni originali, ma anche un modo di affermare quanto questi quattro brani siano stati vissuti come propri dall’Artista, che ora ne restituisce delle versioni profondamente ispirate dal proprio bagaglio musicale. La produzione dei brani infatti è stata curata dallo stesso Biondi, che ha voluto coinvolgere come featuring alcuni musicisti di assoluto livello: i pianisti Danilo Rea e Massimo Greco, il violinista Alessandro Quarta e i Mario Bros, la band che accompagnava dal vivo Mario agli inizi della sua carriera, formata da Andrea “Satomi” Bertorelli, Andrea Celestino e Davide Drogo.

foto: ufficio stampa Mario Biondi

(ITALPRESS).