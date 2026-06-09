PALERMO (ITALPRESS) – Il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella ha visitato, alla vigilia della Giornata della Marina Militare 2026, uno dei fiori all’occhiello ormeggiati sul molo Vittorio Veneto: la la portaerei Cavour. Un’occasione per osservare da vicino uno dei mezzi messi a disposizione dalla Marina nel capoluogo siciliano e scoprirne caratteristiche e peculiarità. Il legame con la città viene condiviso dal capitano di vascello Fabio Marzano, comandante del Cavour: “E’ indubbiamente un grande orgoglio essere qui sia come comandante di questa splendida nave della portaerei, assetto strategico per la difesa nazionale e nave ammiraglia della Marina, sia per l’intero equipaggio: sono molto entusiasta di festeggiare, come ogni anno, la giornata della Marina Militare in questa splendida cornice che è la città di Palermo. E’ una città che ha una fortissima tradizione marinara, così come anche la Marina Militare: è un connubio indissolubile quello tra la Marina e Palermo, in considerazione anche della fortissima collaborazione tra la Forza Armata e la cittadina stessa; è un grande orgoglio, per la nave ammiraglia e per l’intero equipaggio, essere qui oggi a festeggiare tutti insieme”. Marzano ha poi indicato le caratteristiche fondamentali della nave, evidenziando come “questa portaerei è un’unità che disloca circa 28.000 tonnellate, lunga circa 245 metri e larga 40: può imbarcare velivoli sia ad ala fissa sia ad ala rotante quindi caccia da combattimento, linea aerotattica, ed elicotteri. La sua peculiarità è soprattutto quella di poter impiegare asset di aerei di quinta generazione come l’F-35 Bravo che a similitudine dell’Harrier, la nostra piattaforma che ormai opera da più di 35 anni in Marina, è in grado di eseguire decolli corti e appontare sempre in verticale: la portaerei nel 2024 ha dichiarato la Initial Operational Capability, quindi la capacità iniziale operativa all’impiego dei velivoli F-35 Bravo e sta continuando a maturare con questa capacità per poter dichiarare e raggiungere nel 2030 la capacità completa nell’utilizzo di questo avanzato sistema d’arma”.

In merito alla decisione di celebrare la Giornata della Marina Militare nella città di cui fino a poche settimane fa è stato vicesindaco, Cannella sottolinea come si tratti di “una scelta non sorprendente ma sicuramente gratificante: avere scelto Palermo per la Giornata della Marina Militare 2026 significa darle il giusto valore come storica città di mare, come porto importante del Mediterraneo e come città che ha ormai una sua visibilità, nazionale e internazionale, che prima non aveva. Siamo orgogliosi di accogliere a Palermo la parte più importante della flotta della Marina Militare italiana e di essere stati scelti come città in cui celebrare la Giornata della Marina. La Marina Militare è da sempre impegnata non soltanto nella difesa degli interessi nazionali, ma anche in iniziative di solidarietà e di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali: ha fatto decine e decine di missioni all’estero ed è un fiore all’occhiello del nostro sistema paese”.

– Foto xd8/Italpress –

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