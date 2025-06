Marina Militare, Bucci “Bellissima giornata di festa”

GENOVA (ITALPRESS) – “Quella di oggi è una bellissima festa, il cui percorso è iniziato proprio qui a Genova nel luglio 2023 quando è partito il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci. Oggi quel viaggio termina nella giornata della festa della Marina: due appuntamenti importantissimi, è un grande risultato per Genova e per la Liguria, di cui sono particolarmente contento”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci alle celebrazioni per la Giornata della Marina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore della Difesa generale Luciano Portolano, del capo di Stato maggiore della Marina militare ammiraglio Enrico Credendino, del sindaco di Genova Silvia Salis e del prefetto di Genova Cinzia Torraco.

“Nel prossimo futuro, come ha detto il ministro Crosetto, realizzeremo altri progetti con la Marina – ha aggiunto Bucci – Penso al Polo della subacquea della Spezia, che non riguarda solo l’ambito militare, ma ha una rilevanza assoluta in termini tecnologici e porterà ricadute economiche e occupazionali per tutta la regione, soprattutto per lo spezzino. Per quanto riguarda Genova, come sapete, ci sono investimenti che interessano l’Istituto Idrografico e per tutta la parte legata alla cyber security, perché qui arrivano le informazioni tramite i cavi sottomarini. Come ha detto l’ammiraglio Credendino, tra i compiti della Marina c’è quello di proteggere questi canali, che sono come ‘autostrade delle informazioni’ che scorrono sotto il mare e approdano a terra qui a Genova. La Liguria è strategica da questo punto di vista, ha un posizionamento sempre più importante a livello internazionale ed è su un percorso di crescita”.

La Giornata della Marina commemora l’anniversario dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918, quando i motoscafi Anti Sommergibili 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata nemica Szent Istvan, prevenendo un’incursione contro il blocco antisommergibili alleato nel Canale d’Otranto. La celebrazione della Giornata coincide con la conclusione del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, iniziato a Genova il 1° luglio 2023, tour che ha toccato 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti nel mondo e 18 porti nel Mediterraneo. La nave Amerigo Vespucci sosterà a Genova dal 10 al 15 giugno.

-Foto regione Liguria-

(ITALPRESS).