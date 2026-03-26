CUNEO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata, alle ore 02:21, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 2 chilometri a nord-ovest di San Damiano Macra, in provincia di Cuneo. L’evento è stato localizzato a una profondità di 14 chilometri. Una seconda scossa, di minore intensità, di magnitudo 2.4 è stata registrata un minuto dopo, alle ore 02:22 sempre nella stessa zona, ad una profondità di 13 chilometri.

– Foto screenshot INGV –

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