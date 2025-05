Mariani “Impedire alla mafia di utilizzare il Pnrr per arricchirsi”

PALERMO (ITALPRESS) - “Mettere insieme tutto gli attori è un aspetto importantissimo. Il PNRR nasce dall'esigenza di colmare i danni provocati dall’emergenza pandemica, e colmando questi danni anche cercare di promuovere lo sviluppo di territori particolarmente svantaggiati, quali appunto quelli del Sud. E’ quindi un’opportunità che non deve essere persa, ma per non perdere questa opportunità non basta spendere questi soldi e fare gli appalti, bisogna anche fare in maniera tale che questi appalti non rappresentino un'occasione di arricchimento per le organizzazioni mafiose. Parlare di sviluppo e avvicinare la parola sviluppo alla parola mafia vuol dire creare un cortocircuito che è assolutamente intollerabile”. Così Massimo Mariani, Prefetto di Palermo, a margine del convegno ‘PNRR e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto’, che si è svolto al dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo. xd6/vbo/mca3