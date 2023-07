GIFFONI (SALERNO) (ITALPRESS) – Prosegue il Giffoni Film Festival per gli oltre 6500 giovani giurati provenienti da 30 paesi. Per la giornata del 26 luglio c’è grande attesa per l’evento speciale di presentazione della seconda stagione di Blanca (produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Jan Maria Michelini e Michele Soavi) alla presenza delle attrici Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca. Non si arrestano gli incontri con personalità dell’industria cinematografica e dell’informazione e della politica italiana. Attesi a Giffoni il 26 luglio il celebre paroliere Mogol, Pier Luigi Bersani, l’attrice Antonia Truppo per un Workshop con i +18; il direttore dell’Ufficio Studi RAI Francesco Giorgino per l’evento “Vero o falso? L’impegno del servizio pubblico contro le fake news”, organizzato da RAI in collaborazione con l’Italian Digital Media Observatory (IDMO), con il cofinanziamento dell’Unione Europea; il produttore cinematografico Angelo Curti. Spazio anche ai rappresentanti dello Stato con il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Carmine Masiello, il Magistrato Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia e la Nazionale Paralimpici dell’Esercito Italiano con la partecipazione di Gianfranco Paglia, Roberto Punzo e Antonio Auricchio.

Foto: ufficio stampa Giffoni Film Festival

(ITALPRESS).