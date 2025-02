ROMA (ITALPRESS) – Torna (dal 12 marzo su RaiPlay e dal 26 marzo in prima serata su Rai2) “Mare fuori”, la serie ambientata nell’Istituto Penale per i Minorenni di Napoli. Dodici gli episodi previsti per la nuova stagione che arriva prima dello sbarco delle prime qu attro su Netflix mondo. Un evento che, insieme ai 130 milioni di visualizzazioni ottenute dalla 4° stagione su RaiPlay fanno della serie un vero e proprio fenomeno.

Al centro dei nuovi episodi, diretti da Ludovico Di Martino, c’è Rosa Ricci (Maria Esposito): è sola e deve “obbedire” a suo padre, portando avanti il ruolo di capo del clan. Il suo cuore, però, è tormentato e un colpo di scena la fa vacillare, riproponendo l’angoscia del dover scegliere tra il Bene e il Male. Una scelta che investe anche tutti gli altri protagonisti, al punto da far apparire inesorabilmente segnato il destino di alcuni. Ma, certo, tutti i ragazzi nell’IPM condividono, nel profondo, il desiderio di uscire dalle spirali di violenza che hanno segnato la loro vita.

Rispetto alle ultime stagioni, la quinta sembra tornare un pò alle atmosfere cupe delle origini: “Dopo un paio di stagioni più centrate sull’amore e sulla storia tra Rosa e Carmine, abbiamo pensato che questo fosse l’anno giusto per tornare alle origini, a quello che erano i ragazzi, al modo in cui cadono nei reati e a come cercano di venirne fuori” dice lo sceneggiatore Maurizio Careddu. Con storie se non vere sicuramente verosimili: “Ci ispiriamo alle persone che incontriamo, come quelle dell’associazione ‘Scugnizzì” che si occupa del recupero formativo/lavorativo dei minori dell’area penale. A proposito di recupero, il regista non nasconde la preoccupazione per i dati relativi alla giustizia minorile: “I dati di Antigone parlano chiaro: le presenze in carcere aumentano ma i reati sono sempre gli stessi. E’ un sistema che cerca di essere sempre più punitivo, pensando sempre meno alla rieducazione. “Mare fuori” può farci riflettere anche su questo”.

Ed ecco i protagonisti, a partire da Maria Esposito che sarà anche la protagonista di “Io sono Rosa Ricci”, il film – un prequel della serie – che arriverà nelle sale entro la fine del 2025. Il film racconterà com’era la giovane prima di finire nell’IPM e il coprotagonista sarà suo padre interpretato da Raiz: “In questa stagione Rosa è molto più sola. La novità devastante di cui verrà a conoscenza sarà quella che la tiene in vita” anticipa l’attrice che, alla domanda sulla sua presenza nella 6° stagione della serie, risponde semplicemente: “Boh!”.

A cercare di salvare Rosa sarà il comandante Massimo: “Lo aveva promesso alla fine della 4° stagione ed è intenzionato a mantenere la sua promessa – dice Carmine Recano – Scoprirà verità nascoste della famiglia Ricci, devastanti per Rosa del cui cambiamento lui sarà il motore”. Il rapporto con Rosa sarà fondamentale anche per Sofia, la direttrice, come anticipa Lucrezia Guidone: “Lei sarà alle prese con un passato mai raccontato finora. In questa nuova stagione si affronteranno anche temi molto forti. Quando ho letto le sceneggiature mi hanno scosso e ho trovato coraggioso affrontarli”. “Mare fuori 5” arriva in tv circa un mese e mezzo dopo il previsto. Una scelta che non soddisfa il produttore Roberto Sessa ma che la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati spiega con l’esigenza di non sovrapporlo al Festival di Sanremo, garantendo a entrambi ampio spazio su RaiPlay.

foto: ufficio stampa Rai

(ITALPRESS).