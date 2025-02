MILANO (ITALPRESS) – Vaillant Group Italia annuncia la nomina di Marco Travaini a Direttore Marketing. Nel nuovo ruolo, Travaini sarà Responsabile dei brand Vaillant e Hermann Saunier Duval e avrà il compito di definire e rafforzare le strategie di marketing del Gruppo, consolidandone la leadership nel settore del riscaldamento e della climatizzazione e accelerando la transizione verso tecnologie sostenibili, con un focus particolare sulle pompe di calore e sul posizionamento premium del brand Vaillant.

Travaini, classe ’82, vanta una solida esperienza nel digital marketing e nella trasformazione tecnologica. Dopo un esordio come consulente per Microsoft – dove ha acquisito competenze nel settore digitale, ancora agli albori, e sviluppato un mindset orientato ai risultati che ha guidato il suo percorso professionale – ha maturato esperienza in ambito editoriale e pubblicitario in Gruner+Jahr Mondadori, specializzandosi in progetti di monetizzazione e performance marketing.

Entrato in Vaillant Group Italia nel 2016 come Head of Digital Marketing, ha guidato lo sviluppo di strategie digitali innovative, contribuendo alla creazione di Vaillant Premium, un nuovo servizio digitale per mettere in contatto immediato il cliente con un team selezionato e qualificato di professionisti, oggi best practice internazionale del Gruppo. Nel corso degli anni, ha assunto un ruolo sempre più strategico, affermandosi come esperto a livello internazionale e punto di riferimento per il Gruppo, favorendo l’evoluzione di Vaillant in una Heat Pump Company attraverso l’integrazione di tecnologie digitali e nuovi servizi.

Nel suo nuovo incarico, Travaini guida un team interdisciplinare di 20 persone, adottando un approccio alla leadership basato sulla delega, per favorire un modello di gestione in cui le persone abbiano maggiore autonomia e responsabilità nelle decisioni strategiche. Il suo obiettivo principale è rafforzare l’approccio data-driven al marketing, con un focus su CRM e marketing automation, posizionando Vaillant Group Italia come un partner affidabile a 360° all’insegna della reliability e massimizzando il ritorno di business.

“Vaillant è da sempre pioniera dell’innovazione e il mio obiettivo è consolidarne ulteriormente la leadership, con un focus sulla transizione energetica e sulle pompe di calore, attraverso nuove strategie di comunicazione ed eventi sul territorio – ha dichiarato Marco Travaini -. Nel segmento B2B, vogliamo continuare a offrire ai professionisti strumenti concreti per connettersi con il mercato, rafforzando il rapporto tra brand e tecnologia e sviluppando un ecosistema di touchpoint che coinvolga l’intera filiera. Sul fronte B2C, punteremo sempre più sui servizi, rafforzando il ruolo di Vaillant non solo come produttore di tecnologie avanzate, ma anche e soprattutto come fornitore di soluzioni integrate per il comfort domestico, con l’obiettivo di garantire ai clienti finali un’esperienza fluida e di totale peace of mind”.

