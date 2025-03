Marco Messina (Cbs) “Il Napoli vincerà lo scudetto”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il campionato chi lo vince? Il Napoli. C'è l'effetto Conte, ora ci sono undici finali, penso che l'Inter andrà avanti in Champions League e sarà difficile vincere entrambe le cose". Così, da New York, Marco Messina, commentatore Serie A della Cbs negli Stati Uniti. xo9/mca2/ari (Video di Stefano Vaccara)