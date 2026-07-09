Mediterraneo e sicurezza globale, a Roma la Conferenza di Med-Or

ROMA (ITALPRESS) - "Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia": questo il tema della conferenza internazionale organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria per analizzare le principali sfide che interessano l’area mediterranea. mec/mgg/gsl