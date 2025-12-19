Marco Mengoni entra in rotazione radiofonica con Coming Home

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Natale e del compleanno di Marco Mengoni, Coming Home (Amazon Music Original) entra in rotazione radiofonica. Coming Home (Amazon Music Original) è un brano in lingua inglese, co-scritto da Marco Mengoni con il rinomato cantautore americano Matt Simons, e prodotto da Mengoni insieme a Giovanni Pallotti. Il brano è una ballad originale profonda, caratterizzata da un’eleganza cinematografica che cattura l’emozione del ritorno a casa durante le festività — quel momento in cui memorie, distanza e legami assumono un significato ancora più profondo.

Il brano unisce una scrittura più pop a un soul anni ’70, con un suono vero e caldo, combinato a un tocco di contemporaneità. La canzone è stata realizzata e registrata nel corso dell’ultimo tour di Mengoni, Live In Europe 2025, durante il quale l’artista si è impegnato nel processo insieme a coloro che hanno rappresentato la sua famiglia nel corso della tournée, la sua band e i coristi.

Marco Mengoni si è esibito con Coming Home durante il tour Live In Europe 2025, conclusosi con l’ultima data di Madrid al Palacio Vistalegre. Con la data dello scorso 10 dicembre in Spagna, Mengoni ha portato a termine 6 mesi live in giro per l’Italia prima e l’Europa poi, con oltre 750.000 biglietti venduti e date sold out in Italia e in Europa. 45 concerti con cui il cantautore ha portato dal vivo uno spettacolo travolgente, emotivo e costruito con la cura scenica delle grandi produzioni internazionali: uno show che ha conquistato stadi e palasport italiani, oltre alle grandi arene europee.

-Foto ufficio stampa words for you-

(ITALPRESS).