MILANO (ITALPRESS) – Dal palco dell’Unipol Forum di Milano, dove ieri sera ha preso il via la prima data del suo tour nei palasport, Marco Masini ha annunciato ufficialmente la nuova tournée “MARCO MASINI – TEATRI 2027”. Il progetto live porterà l’artista fiorentino nei più importanti teatri italiani tra i mesi di aprile e maggio 2027, offrendo una dimensione più intima per ripercorrere oltre 35 anni di carriera e celebrare i suoi grandi successi.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili da oggi, mercoledì 4 novembre: dalle ore 16:00 per gli iscritti al fan club e dalle ore 18:00 per la vendita generale su TicketOne.it e nelle prevendite abituali. Il tour nei teatri si aprirà il 6 aprile al Teatro Team di Bari, per poi fare tappa all’Auditorium “10 Settembre 1943” di Isernia (7 aprile), al Teatro Clerici di Brescia (10 aprile), al Teatro Galleria di Legnano (21 aprile), al Teatro Colosseo di Torino (22 aprile), al Teatro EuropAuditorium di Bologna (27 aprile), al Teatro Regio di Parma (3 maggio), al Teatro Metropolitan di Catania (5 maggio), al Teatro Lyrick di Assisi (11 maggio), al Teatro Ariston di Sanremo (14 maggio), al Teatro Arcimboldi di Milano (17 maggio) e concludersi il 18 maggio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Prodotta e organizzata da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, la tournée vede Birindelli Auto come automotive partner.

L’annuncio giunge mentre l’artista è impegnato nel tour autunnale 2026 nei palazzetti: dopo il debutto milanese, Masini si esibirà stasera al Nelson Mandela Forum di Firenze, proseguendo poi alla Kioene Arena di Padova (7 novembre), al Palazzo dello Sport di Roma (13 novembre) e al PalaPartenope di Napoli (14 novembre).

Con oltre tre decenni di carriera inaugurati dal successo di “Disperato” a Sanremo 1990 e costellati da brani entrati nella storia della musica italiana come “Ci vorrebbe il mare”, “Perché lo fai”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza” e “L’uomo volante”, il cantautore ha recentemente pubblicato il nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini per Momy Records, Concerto Music /BMG.

-Foto ufficio stampa parole e dintorni-

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