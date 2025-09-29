Marche, Meloni “Vince Acquaroli, elettori hanno premiato il suo lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. Così su X il premier Giorgia Meloni.

(ITALPRESS).

