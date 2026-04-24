ROMA (ITALPRESS) – “Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del Segretario regionale della Sicilia Marcello Caruso e ha nominato l’onorevole Nino Minardo commissario regionale“. Lo si legge in una nota di Forza Italia, che continua così: “Nel ringraziare Caruso per il lavoro svolto e per i risultati elettorali ottenuti, Tajani lo ha nominato, d’intesa con Alessandro Cattaneo, responsabile del dipartimento insularità al fine di continuare a mettere la sua esperienza al servizio dell’azione politica di FI, a favore delle Isole del nostro Paese”.

“Ringrazio il Segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia”: così sui social il neo Commissario siciliano degli azzurri.

“Desidero augurare all’amico Nino Minardo buon lavoro per questo incarico, che sono certo porterà avanti con la passione, la competenza e la determinazione che tutti gli riconosciamo. È un lavoro importante, in un momento delicato della situazione politica e istituzionale siciliana, nella quale Forza Italia, grazie al lavoro di questi anni, è il principale partito, in termini di rappresentanza parlamentare e in termini elettorali. In queste settimane ho scelto un rispettoso silenzio, perché fosse possibile definire nel modo migliore una delicata situazione interna al partito, rispettosa di tutte le sensibilità e soprattutto finalizzata a proseguire l’importante lavoro del governo regionale e a rilanciare la presenza forte e radicata di Forza Italia in tutti i territori”. Lo afferma in una nota Marcello Caruso. “Infine, desidero ringraziare Antonio Tajani per la fiducia che ha sempre mostrato nei miei confronti, prima mantenendo me nell’incarico di coordinatore regionale che avevo avuto dal Presidente Berlusconi e oggi con un nuovo importante incarico, rispetto al quale confermo la mia totale disponibilità al servizio di Forza Italia, e soprattutto a servizio dei tantissimi militanti che si riconoscono nel nostro percorso, nel nostro lavoro, nei nostri valori”, aggiunge.

“Rivolgo a Nino Minardo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Lo conosco da moltissimi anni e ho sempre apprezzato il suo equilibrio e il suo senso delle istituzioni. Sono certo che saprà fare bene nella guida del partito nell’Isola e nel sostegno all’azione del governo regionale, contribuendo con responsabilità e visione al rafforzamento del nostro progetto politico”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

– foto di repertorio ufficio stampa Nino Minardo –

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