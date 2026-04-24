Europei di scherma Under 23 al via a Cagliari, Garozzo “Fieri di ospitare questo evento”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “I Campionati Europei Under 23 sono un evento di cartello per la scherma italiana e internazionale. Siamo orgogliosi d’ospitarli in Italia, grazie allo sforzo di Cagliari, e determinati a essere protagonisti in pedana, con un’ottima delegazione, in una kermesse che è da sempre una fucina di campioni”. Così il vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, Daniele Garozzo, ha presentato oggi a Cagliari i Campionati Europei Under 23 al via domani tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d’oro. Nella conferenza stampa svoltasi presso la Sala Consiliare del Municipio, l’olimpionico del fioretto, dopo aver portato i saluti del presidente federale Luigi Mazzone che sarà in Sardegna per la prima giornata di gare, ha voluto ribadire “la grande importanza che la categoria Under 23 riveste per la scherma in Italia, un circuito nato per intuizione del nostro presidente onorario Giorgio Scarso, qui presente, e che ha portato negli anni ben 20 schermidori azzurri, saliti sul podio in questi Europei dal 2008 a oggi, a diventare poi medagliati olimpici”.

A Daniele Garozzo e alla Fis è andato il ringraziamento del Comune di Cagliari. “Siamo una città di grandi eventi internazionali e questi Campionati rappresentano un momento di notevole importanza che abbiamo voluto con forza e siamo onorati di ospitare”, ha detto l’Assessore allo sport Giuseppe Macciotta. Marco Benucci, presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, ha poi sottolineato: “Il legame tra la nostra città e la scherma è fortissimo. Ed è prima di tutto un’unione di valori che fa bene al territorio. Saremo al fianco degli azzurri in pedana, per supportarli al massimo”. Marzia Cilloccu, componente del gabinetto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, ha aggiunto: “La scherma è un’eccellenza dello sport italiano e siamo orgogliosi di ospitare a Cagliari e in Sardegna un evento così importante con campioni già del presente e soprattutto del futuro”. Così Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari: “Ospitare presso la nostra Fiera questo evento è un motivo di vanto e siamo entusiasti del circolo virtuoso per il territorio cagliaritano”.

“Il nostro sforzo è massimo e confidiamo, con l’entusiasmo e l’esperienza messi in campo, di realizzare un evento all’altezza della grande tradizione italiana”, ha chiosato Maurizio Fuccaro, coordinatore del Comitato organizzatore, affiancato dal delegato regionale Fis Sardegna, Francesco De Simone. Dopo i saluti di Nuala McGarrity, componente del Comitato Esecutivo della Confederazione Europea, rappresentato anche da Vincenzo De Bartolomeo, e di Iraklis Emmanouilidis, dt president della competizione, le autorità locali hanno formulato il loro “in bocca al lupo” agli atleti della delegazione italiana rappresentata in Comune dalla spadista Gaia Caforio, dallo sciabolatore Lupo Veccia Scavalli e dal fiorettista Damiano Di Veroli, in rappresentanza delle tre specialità che debutteranno nella kermesse continentale. Da domani, infatti, parola alle pedane. La giornata inaugurale degli Europei Under 23 sarà dedicata alle prime tre prove individuali, con 12 azzurri impegnati. Nella sciabola maschile per saranno in gara Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci e Lupo Veccia Scavalli; nella spada femminile toccherà a Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti; infine, nel fioretto maschile, spazio a Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Matteo Iacomoni.

Tutte le “pedane colorate” saranno in live streaming per la Confederazione Europea sul canale Fencing Vision, mentre le finali per l’oro godranno di una doppia trasmissione televisiva grazie allo sforzo produttivo della Federazione Italiana Scherma: dalle ore 19 appuntamento in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma SportFace, e per la prima volta anche su Amazon Prime Video. È la terza volta che gli Europei Under 23 fanno tappa in Italia dopo la prima edizione a Monza nel 2008 e quella di Vicenza nel 2015. Undici anni dopo, da domani, tocca a Cagliari.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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