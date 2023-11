MILANO (ITALPRESS) – Da oggi, Marcella Bella torna in radio e in digitale con il nuovo singolo “Tacchi a spillo”. Nel nuovo brano i tacchi a spillo sono una metafora della vita: rappresentano la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsi dopo ogni caduta, sempre con eleganza. Un messaggio sociale che si cela dietro l’immagine di un capo d’abbigliamento senz’altro scomodo, che per molte persone può rappresentare libertà, emancipazione ed empowerment. Il singolo, che esce dopo 6 anni dall’ultimo album in studio “Metà Amore Metà Dolore”, è il primo a portare la firma con la nascente etichetta FFN Records di Federico Feyrsinger Nonato in collaborazione con Starpoint Corporation S.r.l. e BMG.

-foto ufficio stampa Marcella Bella-

(ITALPRESS).

