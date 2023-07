VENEZIA (ITALPRESS) – “La rete ultraveloce raggiunge anche il territorio del comune di Asiago, coprendo 5800 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali e imprese attraverso la tecnologia ‘Fiber-to-the-homè – la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici -, l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo”. Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, Roberto Marcato, ha espresso soddisfazione per il completamento dell’intervento realizzato ad Asiago e nella frazione di Sasso. “Il progetto si inserisce all’interno del piano nazionale strategico ‘Banda Ultralargà, che prevede anche in Veneto la creazione di una infrastruttura digitale di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. “Questo grazie ad una delle infrastrutture ritenute tra le più corpose in assoluto di tutto il territorio regionale, che si articola per circa 35 chilometri di lunghezza, di cui 16,3 realizzati ex novo e adibiti alla posa della fibra ottica, per un investimento complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro, in parte co-finanziato dall’amministrazione regionale attraverso l’utilizzo dei Fondi strutturali comunitari messi a disposizione dal POR-FESR 2014-2020. L’intervento è frutto di un accordo di collaborazione sottoscritto nel 2016 tra la Regione e il Governo per infrastrutturare le ‘aree bianchè del Veneto, ovvero quelle a fallimento di mercato, in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati”.

“La Regione si è adoperata sia per velocizzare la progettazione e la realizzazione degli interventi sul territorio, sia prodigandosi affinchè ci fosse la totale adesione dei comuni veneti al ‘Piano Bul’ – ha proseguito Marcato -. Oggi, se anche Asiago e la frazione di Sasso sono dotate di una infrastruttura veloce, sicura e abilitante di tutti i servizi digitali innovativi è sicuramente anche grazie al nostro impegno e al confronto continuo con tutte le istituzioni nazionali competenti. Ad oggi in Veneto il progetto della ‘Banda Ultralargà, co-finanziato dalla Regione, conta attualmente 388mila unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica, mentre sono 227mila quelle raggiunte da tecnologia wireless – ha concluso l’Assessore regionale -. Un numero che intendiamo far crescere nel corso dei prossimi anni, perchè siamo consapevoli che una maggiore copertura e una connessione più veloce favorirà la coesione sociale e territoriale, diminuendo così il divario digitale che purtroppo sussiste in determinate aree” conclude l’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).