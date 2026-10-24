Marc Marquez vince gara Sprint a Philip Island, cade Martin, Bezzecchi 4°

IPA90075727 - 93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2026 MotoGP Red Bull Grand Prix of Australia on the Philip Island Circuit from October 23 to 25, in Phillip Island, Australia -

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) si prende la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo duella per otto giri con Jorge Martin (Aprilia) per poi approfittare della caduta del pilota dell’Aprilia nel corso della nona tornata. Brutta scivolata per lo spagnolo, trasportato fuori dal tracciato in barella. Al traguardo dietro Marc Marquez c’è il fratello Alex (Ducati Gresini), seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che completa un’inaspettata tripletta Ducati. Quarto Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Pedro Acosta (Ktm). Marc Marquez torna in vetta alla classifica piloti con 365 punti, a +10 su Martin e +50 su Bezzecchi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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