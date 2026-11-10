Maratona Palermo, Malandrino “Unicredit ci crede fortemente, da 18 anni main sponsor”

PALERMO (ITALPRESS) - "UniCredit crede fermamente nell'importanza di essere al fianco di eventi che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio a 360 gradi . Questo vale a livello nazionale e ancora di più in Sicilia, dove siamo la principale banca di riferimento. La Maratona di domenica racchiude queste caratteristiche di voler dare un contributo allo sviluppo del territorio: intanto riesce a valorizzare fortemente il legame tra sport, arte e cultura in città; i podisti attraverseranno uno dei percorsi più suggestivi che una maratona possa concedere ai suoi partecipanti. Oltre tremila atleti verranno qui anche per passare il weekend insieme alla famiglia: si prospetta un indotto economico non indifferente, soprattutto in un periodo di bassa stagione come novembre. Sarà infine un momento di forte aggregazione sociale e familiare per la città, nonché una manifestazione sostenibile e a impatto zero". Lo ha detto i il Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, in occasione della presentazione della Maratona di Palermo. xd8/pc/azn