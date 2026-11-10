Maratona Palermo, Anello “Una tappa fissa per sport e turismo”

PALERMO (ITALPRESS) - "non è solo un appuntamento importante per Palermo, ma una tappa fissa sul piano sia sportivo che turistico: siamo assolutamente felici di poterla sostenere. Quest'anno riscontriamo un aumento degli atleti in gara, provenienti da tutte le parti del mondo: avranno l'opportunità di promuovere Palermo, visto che verranno non solo per gareggiare ma anche per visitare la città. Abbiamo un aumento dei flussi turistici in periodi di destagionalizzazione, quindi l'obiettivo è stato centrato". Così l'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello in occasione della presentazione della Maratona di Palermo tenutosi nella sede UniCredit, partner dell'iniziativa dal 2008. xd8/pc/azn