Maratona di Roma, Aurigemma ha preso parte alla staffetta solidale Run4Rome che sostiene il Charity Program

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha preso parte oggi alla Maratona di Roma correndo nella staffetta solidale Run4Rome, che sostiene il Charity Program. Il presidente ha supportato la “Banca delle Visite”, che mira a sostenere l’accesso a visite specialistiche e prestazioni mediche per persone e famiglie in difficoltà economica. Aurigemma ha corso una frazione della staffetta insieme a rappresentanti dell’associazione, volontari, atleti e sostenitori.

“Ho partecipato a questa staffetta perché credo che la salute sia un diritto fondamentale. Sostenere la Banca delle Visite significa dare risposte concrete a chi vive situazioni di fragilità: oggi abbiamo corso insieme per ricordare che nessuno deve rimanere senza cure”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, che ringrazia gli organizzatori, i volontari, i medici e tutte le realtà che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa e invita cittadini, istituzioni e imprese a continuare a sostenere la raccolta fondi.

-Foto ufficio stampa Aurigemma-

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