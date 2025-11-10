Maratona di Palermo, Malandrino “Evento che contribuisce a sviluppo economico”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questa manifestazione riesce a valorizzare il legame tra sport, arte, cultura e ambiente. Tutti gli atleti, provenienti non solo da Sicilia ma anche da altre regioni e dall'estero, avranno la possibilità di vedere i luoghi più belli della città: il percorso della Maratona è tra i più affascinanti del nostro paese. UniCredit è partner di quest'iniziativa in quanto crede fortemente nell'importanza di schierarsi al fianco di eventi che riescono a contribuire allo sviluppo economico a 360 gradi del territorio: la Maratona di Palermo racchiude tutte queste caratteristiche, perché dà un contributo in termini economici. Il turismo sportivo ormai prende sempre più piede, quindi i podisti che vengono a Palermo danno un contributo alla destagionalizzazione dei flussi: c'è inoltre un forte impatto sul piano sociale e familiare, ma anche sulla sostenibilità perché parliamo dello sport forse più sostenibile in assoluto". Così il Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, a margine della presentazione tenutasi nella sede UniCredit, dove sono stati illustrati tutti i dettagli della Maratona di Palermo. xd8/vbo/mca3