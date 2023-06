ROMA (ITALPRESS) – Il badminton azzurro scrive una pagina di storia. Lo fa con i colori del Matex MaraBadminton, che si laurea campione d’Europa aggiudicandosi una finale emozionante per 3-1 contro gli spagnoli del Recreativo IES La Orden, ciliegina sulla torta al termine di una competizione praticamente perfetta. Nove i nomi scolpiti nella storia del movimento azzurro, visto che per la prima volta un team italiano è riuscito nell’impresa di conquistare l’European Club Championship, la Champions del badminton: gli atleti Matteo Massetti, Malena Norrman, Lucia Rodriguez, Ania Setien, Andreas Sondergaard, Gianna Stiglich e Chirstopher Vittoriani, l’allenatore Rosario Maddaloni e il team manager Francesco Feliziani. Il sogno si è trasformato in realtà nell’attimo in cui Maddaloni ha sollevato la coppa prendendola dalle mani del neo presidente di Badminton Europe Sven Serre. Per realizzare questa grandiosa impresa è stato necessario l’apporto di tutto il sodalizio sardo a partire dall’imbattibile coppia di doppio misto formata da Andreas Sondergaard e Malena Norrman, che ha sconfitto in due set (21-13; 21-11) Pablo Abian e Haidee Ojeda. A portare sul 2-0 il Matex MaraBadminton è stata Ania Setien che nel singolare femminile – facendo ricorso al terzo parziale (21-18; 13-21; 21-16) – ha avuto la meglio su Daniella Gonda. L’inossidabile Pablo Abian ha provato a riaccendere la luce per gli spagnoli riuscendo nella non facile impresa di togliere il punto di singolare maschile a Christopher Vittoriani (18-21; 21-6; 21-17) ma il doppio femminile formato da Malena Norrman e Lucia Rodriguez ha chiuso i conti superando in due set (21-10; 21-18) Haidee Ojeda e Laura Santos. “E’ stata una finale ricca di emozioni – le parole di Maddaloni – Si conclude una stagione faticosa, ricca di difficoltà, ma con il giusto premio a un club che sin dall’inizio ha avuto grandissime ambizioni e che in tre anni ha costruito un sogno incredibile. Quando ho scelto di abbracciare questo progetto trasferendomi in Sardegna da Milano sapevo di poter puntare a questi traguardi, sono orgoglioso di aver portato in giro per l’Europa l’orgoglio sardo”. Per Carlo Beninati, presidente della FIBa, “il nostro movimento potrà trarre, ne sono sicuro, grande stimolo per cercare di emulare in futuro la squadra sarda – le sue parole all’Agenzia Italpress – La dirigenza del Matex MaraBadminton, infatti, deve essere di esempio perchè, in pochi anni, ha saputo programmare e ottenere poi obiettivi prestigiosi come due secondi posti nel campionato italiano a squadre oltre al raggiungimento della conquista della coppa europea per club”.

– foto ufficio stampa FIBa –

(ITALPRESS).

