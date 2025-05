ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono esce allo scoperto e svela che le forze statunitensi hanno colpito più di 1.000 obiettivi nella campagna del Presidente Donald Trump contro i militanti Houthi nello Yemen. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha rivelato il resoconto della intensa operazione, denominata Rough Rider e condotta – nei primi 100 giorni dell’amministrazione Trump – in segreto per preservare la sicurezza operativa. Negli attacchi, ha aggiunto Parnell, sono rimasti uccisi “combattenti e leader Houthi, tra cui alti funzionari che si occupano di missili e UAV” e hanno “degradato le loro capacità”.

L’amministrazione Trump ha mantenuto un riserbo sulla campagna contro gli Houthi, salvo affermare che è stata molto più intensa degli attacchi lanciati contro il gruppo sostenuto dall’Iran dall’amministrazione Biden. Gli Stati Uniti hanno preso di mira gli Houthi da quando hanno iniziato ad attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso, in risposta alla campagna di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza.

L’operazione, che avrebbe portato ad una sorta di resa gli Houthi, come ha detto lo stesso Trump nei giorni scorsi tramite un post social, non ha però avuto il consenso generale. Un gruppo di conservatori, infatti, sostengono che la campagna sta svuotando le scorte di munizioni che dovrebbero essere tenute in riserva in caso di guerra con la Cina o un altro avversario. L’anno scorso, ben prima che Trump vincesse la rielezione, Jim Fein della Heritage Foundation ha sostenuto che gli Stati Uniti stavano esaurendo le scorte e che le munizioni sarebbero state meglio spese altrove.

“Gli Stati Uniti hanno bisogno di quelle munizioni”, ha scritto Fein. “Gli Houthi sono una minaccia relativamente piccola, meno avanzata e meno letale della Cina, eppure hanno dimostrato di essere un problema persistente per gli Stati Uniti e i loro alleati. Se ci sono voluti centinaia di missili per smorzare gli attacchi degli Houthi – con un successo limitato – ce ne vorranno ancora di più per affrontare la minaccia della Cina”.

