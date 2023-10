Manovra, Urso “E’ sociale e va nella giusta direzione”

CATANIA (ITALPRESS) - "In queste ore si sta definendo la manovra economica di fine anno, una manovra che guarda ai ceti sociali più svantaggiati, una manovra sociale nella giusta direzione". Lo ha detto, a Catania, il ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Urso a margine della kermesse Fdi "L'Italia vincente". xo1/mgg/