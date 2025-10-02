Manovra, Urso “Al lavoro per il sostegno al sistema imprenditoriale”

ROMA (ITALPRESS) - "Lavoriamo a una manovra che risponde agli obiettivi di sostegno del sistema imprenditoriale e quindi la società italiana in questa importante fase del nostro continente europeo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine della presentazione del rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria. xc3/ads/mca1