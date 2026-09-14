Manovra, Tajani “Da Forza Italia proposte per sostenere i giovani e aiutare il ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) – Per la manovra, “Forza Italia ha messo sul piatto una serie di proposte, prima delle altre forze politiche, penso anche quella sui giovani per ridurre le tasse sui giovani fino a 34 anni”. Quelle della Lega “sono proposte che di fatto sono in sintonia con quelle che abbiamo fatto noi”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Radio24.

“Ieri si è conclusa la grande festa dei giovani di Forza Italia: questa proposta viene proprio dal nostro movimento giovanile, ma noi abbiamo fatto altre proposte per aiutare il centro medio, la riduzione dell’IRPEF fino al 33% con una base di 60 mila euro, l’abolizione del bollo auto e il bollo moto, la riduzione delle tasse sulle tredicesime con l’abolizione per quelli che hanno l’ISEE più basso, una flat tax premiale per chi produce di più, la possibilità di detrarre dalle tasse le spese sanitarie nell’anno in cui vengono effettuate e non nell’anno successivo. Abbiamo una serie di proposte da mettere sul tavolo”, assicura.

“Abbiamo una visione, una strategia per aiutare il ceto medio a ridurre le tasse, perché se si riducono le tasse aumentano i consumi, se aumentano i consumi aumenta la produzione, se aumentano i consumi e la produzione arrivano più soldi nelle casse dello Stato”.

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