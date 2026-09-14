Immigrazione, Salvini “Revoca della cittadinanza per chi commette reati gravi”

ROMA (ITALPRESS) – “Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega, sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite del “Giornale Radio”.

“Il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono atti di fiducia, e mi sembra naturale revocarli per chi commette gravi crimini” ha aggiunto Salvini “la cosa stucchevole è il comportamento di certa stampa che ha come etichetta, per alcuni casi, quella di ‘estrema destra’ , l’anno prossimo l’Europa decide se vivere o sopravvivere, perchè si vota in Francia, Spagna, Italia”.

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