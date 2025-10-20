Home Video News Agroalimentare Manovra, Lollobrigida “Per l’agricoltura investite molte risorse”
Manovra, Lollobrigida “Per l’agricoltura investite molte risorse”
MILANO (ITALPRESS) - Per il settore dell'agricoltura, nella prossima manovra "il governo ha investito il maggior numero di risorse mai ottenute da questo settore in 70 anni di storia". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di una visita a Host Milano 2025 nei padiglioni di Fiera Milano Rho. xm4/ads/mca1