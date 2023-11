Manovra, Guidotti “Detassare straordinari”

ROMA (ITALPRESS) - "Diremo che vanno bene le agevolazioni per l'assunzione del personale ma in questo momento ci troviamo di fronte al paradosso di non trovare le risorse umane per il lavoro. Vorremmo che venissero premiate le persone che rimangono in azienda, attraverso una detassazione degli straordinari". È quanto ha dichiarato Annalisa Guidotti, direttore Relazioni Istituzionali di Confapi, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro sulla manovra tra Governo e associazioni datoriali.