Manovra, Egualia “Stop ai payback sui farmaci fuori brevetto acquistati in gara”

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 350 milioni di payback a carico delle imprese dei farmaci fuori brevetto per gli acquisti diretti del 2025, nonostante i prezzi di questi medicinali siano già sottoposti alla negoziazione con Aifa e alla successiva competizione nelle gare pubbliche regionali. È quanto evidenzia Egualia in occasione dell’audizioni sulla manovra, chiedendo una revisione del meccanismo di ripiano che riconosca le specificità del comparto dei medicinali fuori brevetto.

“Il paradosso dell’attuale sistema è che le imprese che già contribuiscono al contenimento della spesa attraverso le gare sono chiamate a sostenere anche un ulteriore prelievo per ripianare lo sfondamento del tetto complessivo degli acquisti diretti, alimentato da altri fattori, non soggetti alle medesime dinamiche concorrenziali. Un meccanismo che rischia di compromettere la sostenibilità economica di numerose forniture, ridurre la presenza di operatori sul mercato e aggravare le difficoltà di approvvigionamento. Un segnale preoccupante arriva già dalle gare ospedaliere, nelle quali circa tre lotti su dieci vanno deserti”.

Per questo l’associazione propone prioritariamente “di escludere dal computo del tetto di spesa per acquisti diretti i medicinali fuori brevetto acquistati attraverso procedure pubbliche di gara, riconoscendo che, per questi prodotti, la concorrenza rappresenta già uno strumento efficace di governo della spesa”.

In alternativa, Egualia chiede “l’eliminazione del payback per i farmaci fuori brevetto acquistati in gara o, quantomeno, una significativa riduzione della quota di ripiano a carico delle imprese, attraverso una diversa ripartizione degli oneri con le Regioni. L’obiettivo non è sottrarre il comparto al governo della spesa farmaceutica, ma evitare che la sovrapposizione di strumenti di contenimento dei costi finisca per indebolire proprio quel mercato concorrenziale che ha consentito al SSN di realizzare risparmi strutturali. Mantenere un numero adeguato di fornitori sul mercato è infatti essenziale per preservare i risparmi del Servizio sanitario nazionale e garantire ai pazienti la continuità delle cure”.

-Foto IPA Agency-

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