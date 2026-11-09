ROMA (ITALPRESS) – Il cervello è l’organo che ci permette di pensare, ricordare, imparare, provare emozioni e mantenere un rapporto con il mondo che ci circonda: proteggerne la salute significa preservare la nostra autonomia e la qualità della vita. Ma che cosa accade quando i meccanismi che regolano le connessioni tra i neuroni si alterano? È quanto avviene nelle malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer, che compromette progressivamente memoria e capacità cognitive, e il Parkinson, caratterizzato soprattutto da disturbi del movimento: comprendere i processi biologici alla base di queste patologie è fondamentale per individuare nuove strategie di prevenzione e cura.

“Il cervello è l’organo più complesso che abbiamo, così complesso che per molto tempo ha impedito una completa conoscenza non solo delle malattie che lo colpiscono, ma anche della sua stessa fisiologia: dobbiamo ancora conoscerne molte sfumature. È chiaro che questa complessità è anche la sua vulnerabilità: se noi tocchiamo o disturbiamo una formazione complessa, dall’età più precoce fino alla terza età, si crea una disfunzionalità di quei circuiti che ci consentono di reagire agli stimoli esterni”. Lo ha detto Monica DiLuca, prorettrice alla Ricerca presso l’Università di Milano e presidente della Società italiana di farmacologia (Sif), intervistata per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress

Il primo tema su cui si sofferma DiLuca è la plasticità, ovvero “la capacità che il nostro cervello ha, anche morfologicamente, di adattarsi e quindi di rispondere in modo diverso agli stimoli. Gli altri organi non hanno questa capacità: noi non cambiamo il numero di cellule bensì la morfologia, ovvero l’intricata rete di relazioni e contatti tra le cellule, e questo avviene quando camminiamo, apprendiamo o impariamo un comportamento sociale. Mi sono sempre circondata di giovani molto interessati a conoscere la composizione dei contatti tra i neuroni e le formazioni dei circuiti sinaptici eccitatori: sono proprio questi ultimi a regolare la plasticità. Nello specifico, le sinapsi sono i contatti tra una parte di neurone che vuole mandare un segnale e uno che è pronto a riceverlo”.

Per quanto riguarda le malattie neurodegenerative, aggiunge, “abbiamo scoperto che il primo ente vulnerabile del nostro cervello sono proprio questi contatti: tutto ciò precede una franca neurodegenerazione, quindi la morte neuronale, ed è il primo momento in cui i contatti sinaptici iniziano a non funzionare più. Abbiamo anche capito che, ad esempio nella malattia di Alzheimer, tutte le componenti che devono portare alla formazione dell’amiloide sono concentrate proprio nelle sinapsi eccitatorie: abbiamo scoperto una vulnerabilità di questi circuiti eccitatori, in conseguenza della quale cadono anche il nostro comportamento motorio, l’apprendimento e la memoria, tutti elementi gestiti da questi contatti sinaptici”.

A livello economico, spiega DiLuca, “le malattie del cervello sono la componente più costosa per la società in questo momento: in Europa, ormai 15 anni fa, abbiamo stimato che il costo per la società ammonta a circa 800 miliardi di euro l’anno, una vera follia. Il punto essenziale è trasferire le nostre conoscenze in nuovi farmaci: per molte malattie ce ne sono, vale ad esempio per la sclerosi multipla e i disturbi del sonno, mentre sulle neurodegenerative stiamo aspettando qualcosa di più dirompente. Sull’Alzheimer c’è già qualcosa sul piatto: probabilmente sono farmaci che in alcuni paesi dell’Europa e dell’America sono già stati autorizzati e che danno un guadagno molto piccolo al paziente e alle famiglie che li assistono. Il fatto che ci siano è un primo ingresso verso qualcosa che secondo me tra 5 o 6 anni avremo nelle nostre mani: penso che le nuove tecnologie ci aiuteranno tanto in questo senso, anche per avere farmaci più efficaci. Nella malattia di Parkinson ci sono disturbi molto sfumati della memoria: il campanello d’allarme è l’apprendimento spaziale, che avviene quando ci si inizia a perdere in un ambiente in cui si sta normalmente”.

L’ultima riflessione è dedicata ai progressi compiuti a livello nazionale e all’adeguamento agli standard continentali: “Penso che l’Italia detenga un record di prodotti della ricerca: se parliamo semplicemente di pubblicazioni all’avanguardia siamo i primi in Europa, mentre non lo siamo nel trasferimento di tali prodotti sulla società; qui forse dobbiamo metterci in confronto con Francia, Germania e Nord Europa”.

-Foto tratta da video Medicina Top-

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