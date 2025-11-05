Manovra economica, per due italiani su tre le misure vanno potenziate

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime settimane, come ogni anno, il Governo italiano si ritrova ad affrontare l’approvazione della manovra economica per il prossimo anno. Un argomento che da sempre scatena discussioni tra politica, sindacati, associazioni di categoria e opinione pubblica. Secondo un sondaggio di Only Numbers, in un contesto come quello attuale, caratterizzato da un’inflazione in continuo aumento, dal rincaro dei prezzi e dalle tensioni sul lavoro, la sensazione di 2 italiani su 3 è che le misure inserite in manovra siano inadeguate per fronteggiare tutti questi problemi e vadano, di conseguenza, potenziate.

Una percezione condivisa in modo trasversale sia da destra sia da sinistra, anche se si registra una maggior fiducia tra gli elettori dei partiti di Governo. In generale, dunque, sulla base di quelle che sono le informazioni a disposizione dei cittadini e le loro percezioni, oltre il 40% degli italiani pensa che questa nuova manovra avrà un impatto negativo sulla propria vita quotidiana, mentre quasi 1 su 4 resta incerto sui suoi esiti.

Da un punto di vista politico emergono delle spaccature anche tra i partiti di Governo con gli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia che credono in un impatto positivo della manovra e quelli della Lega, invece, che al momento risultano più scettici in merito. Il sondaggio di Only Numbers è stato realizzato il 27 ottobre 2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

