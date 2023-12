Manovra, Cattani “Serve sforzo per spesa diretta della farmaceutica”

ROMA (ITALPRESS) - "Sulla manovra economica apprezziamo quello che è già stato fatto, i 3 miliardi aggiunti al fondo sanitario e anche l'azione di rimodulazione della spesa diretta, rispetto allo 0,2% in più che è stato aggiunto sulla diretta per ridurre il payback. Ci aspettiamo e chiediamo che si faccia un ulteriore piccolo sforzo, più 0,1%, riportando la spesa diretta per la farmaceutica all'8,6%", ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani. xc3/ads/gsl