ROMA (ITALPRESS) – “Avevamo chiesto al governo di destinare due terzi della legge di Bilancio all’abbattimento del costo del lavoro e siamo soddisfatti delle risposte dei ministri Calderone e Giorgetti e del viceministro Leo. Le risorse sono poche, è vero, ma apprezziamo l’attenzione che sarà rivolta a imprese e lavoratori”. Così Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, che ieri sera ha partecipato all’incontro di palazzo Chigi con le parti sociali sulla Manovra.

“In particolare, il ministro del Lavoro ha accolto la nostra proposta alternativa al salario minimo e si andrà quindi nella direzione di stimolare le retribuzioni con una tassazione agevolata per gli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. E’ un’ottima notizia perchè si incentiva la contrattazione collettiva di qualità. Bene anche la conferma del taglio al cuneo per i redditi medio-bassi perchè sono soldi che restano direttamente nelle buste paga dei lavoratori in un momento molto difficile per le famiglie”.

“In tal senso – spiega il presidente di Conflavoro – abbiamo chiesto un ulteriore sforzo al ministro Giorgetti affinchè venga potenziato il welfare, stabilizzando ad almeno 1000 euro la soglia esentasse dei Fringe benefit previsti dall’art. 51 del TUIR, così che le aziende possano sostenere i propri lavoratori a prescindere che abbiano o meno figli. Apprezziamo molto, infine, le parole del viceministro dell’Economia che ha annunciato sgravi fiscali per le imprese che assumono. Serviranno chiaramente ulteriori misure per incentivare lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e del mondo del lavoro in generale, ma avevamo chiesto un segnale preciso al governo – conclude Capobianco – e ci è stato dato, dunque il nostro giudizio sulla Manovra è positivo”.

