Manovra, Ance “Fermare sprechi, ma no a tagli lineari”

ROMA (ITALPRESS) - "Se ci sono margini affinché si possa modificare questa legge di bilancio lo sapremo stasera, noi speriamo che il Parlamento possa avere voce in capitolo come è giusto che sia in una democrazia. Noi chiediamo a questo governo politico di fare quello che negli ultimi vent'anni non è stato fatto, cioè un taglio vero agli sprechi che non sacrifichi la crescita in nome dei conti dello Stato con tagli lineari che non sono mai serviti a niente. Abbiamo una storia, sappiamo cosa significhi l'austerità". Lo ha detto Federica Brancaccio, presidente di Ance, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro sulla manovra tra Governo e associazioni datoriali. xl3/mgg/gsl