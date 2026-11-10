Manovra 2027-2029, Rocca “Taglio Irpef e sostegni a famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro lavoro è stato faticoso, date la situazione, ma siamo riusciti a portare a casa questa manovra: diminuzione Irpef per redditi fino a 35mila euro e Irap per i giovani imprenditori, oltre 20 milioni di sostegno alle utenze domestiche vulnerabili, 10 milioni alle imprese agricole e una misura per il ‘Dopo di noi’. Tutte le forze politiche della nostra compagine, che ringrazio, hanno condiviso una visione che ci ha consentito di raggiungere questo risultato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca presentando la legge di bilancio 2027-2029 e la legge di stabilità 2027.

“La crisi internazionale sta avendo un duro impatto sulle famiglie, quindi abbiamo voluto garantire ai redditi fino ai 35mila euro un risparmio di circa 320€ e ne siamo orgogliosi. C’è anche una vivacità imprenditoriale senza precedenti, in questo momento la nostra regione deve continuare ad aiutare i lavoratori. La misura del ‘Dopo di noi’ riguarda le persone affette da grave disabilità e prive di sostegno familiare, sostenendo interventi e progetti effettuati da società, fondazioni e altri soggetti analoghi: chi effettua una donazione per finanziare tali attività, può beneficiare di un credito d’imposta fino al 70% dell’erogazione effettuata e fino a un massimo di 50mila euro per beneficiario dell’agevolazione” prosegue Rocca.

“Per quanto riguarda l’impatto della crisi sulle famiglie – ha aggiunto Rocca – destiniamo 20,8 milioni al sostegno della spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze domestiche vulnerabili, particolarmente colpite dal contesto geopolitico di questo particolare momento storico. Faremo di tutto per contrastare la denatalità e per potenziare i servizi sociali”. Per quanto riguarda i piccoli e medi comuni del territorio, il piano ha previsto 87 milioni per finanziare interventi di interesse locale, insieme ad altre risorse per leggi di spesa regionali e alla copertura della quota vincolata dei finanziamenti statali e comunitari. La Regione Lazio, inoltre, potrà garantire fino all’80% dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine di facilitare gli interventi di efficientamento delle abitazioni, specialmente dal punto di vista energetico. La maggioranza ha previsto anche: l’istituzione di un fondo da 1,5 milioni di euro (per il triennio 2027-2029), finalizzato alla manutenzione degli impianti sciistici laziali; 2,5 milioni per i servizi scolastici dei comuni fino a 5mila abitanti; la proposta di concedere gratis terreni agricoli regionali o di Arsial ai giovani, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale. Sempre al fine di tutelare il settore agricolo, infine, la manovra ha al suo interno uno stanziamento di dieci milioni per combattere il caro carburante, un altro risvolto negativo dei rincari energetici.

Non è mancata, tuttavia, una stilettata alle opposizioni: “Si discuterà in Consiglio con gli altri partiti, sono curioso di sentire le loro obiezioni. L’altro schieramento parla solo alla pancia della gente, ad esempio parliamo della sanità: nel prossimo anno, spero, usciremo dal piano di rientro, ma io ricordo che il PD, quando era in maggioranza, stanziò meno di 6 miliardi in cinque anni. Durante il Covid, quando c’erano i 5 Stelle, stanziarono circa 13 miliardi: questa manovra, invece, prevede circa 20 miliardi. Basta polemiche sterili, cerchiamo di parlare di numeri e di affrontare la complessità”, ha chiosato Rocca.

– Foto screenshot da video xv5/Italpress –

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