Roma, controlli dei Carabinieri a Tor San Lorenzo: arrestati due spacciatori

ROMA (ITALPRESS) – Ad Ardea, nel corso di due distinti interventi eseguiti a distanza di poche ore a Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato due cittadini albanesi di 26 e 20 anni, entrambi domiciliati ad Aprilia, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è scaturito nel corso di un servizio perlustrativo lungo viale San Lorenzo, dove i militari hanno notato il 26enne cedere un involucro sospetto a un’altra persona attraverso il cancello di un’abitazione.

Ne è nato un immediato pedinamento in auto proseguito fino ad Aprilia, dove l’uomo è stato definitivamente bloccato in via Adda. L’accurata perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare 12 g di cocaina suddivisi in 26 dosi, 2 g di crack ripartiti in 4 involucri e 3 g di hashish in 4 confezioni.

Il giorno seguente, l’attenzione dei militari si è concentrata sul 20enne, intercettato e fermato alla guida della propria automobile.

L’ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire, occultati in diversi punti dell’abitacolo, 10 g di cocaina (divisi in 27 involucri), 3 g di crack (in 5 dosi), 2 g di hashish e 1 g di marijuana.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).