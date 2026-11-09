Investe e uccide con un monopattino il fisico Cervellati, il conducente si costituisce

ROMA (ITALPRESS) – È stato denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale un cinquantunenne coinvolto nell’investimento avvenuto venerdì scorso alle 15.30 circa, in viale Angelico a Roma, nel quale ha perso la vita il fisico Roberto Cervellati. L’incidente ha coinvolto il 92enne e un monopattino condotto da un uomo di nazionalità italiana che si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Le indagini avviate nell’immediatezza dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale si sono concentrate sulla ricostruzione dell’accaduto e il rintraccio del monopattino, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’acquisizione di testimonianze.

Oggi, mentre erano in corso le attività investigative, l’uomo si è costituito. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale fuga e omissione di soccorso. Disposto il sequestro del monopattino.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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