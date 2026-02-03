Mannoia in tour con “Fiorella Mannoia canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”

MILANO (ITALPRESS) – Parte con un doppio appuntamento a Genova “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto di Fiorella Mannoia: a grande richiesta, alla data inaugurale del 27 giugno, si aggiunge il live del 28 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico, in occasione di Altraonda Festival, nel cuore della città simbolo del cantautorato italiano e patria di Fabrizio De André e Ivano Fossati. I biglietti per la nuova data di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” saranno disponibili a partire da oggi alle ore 16 su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it.

Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

