La Spagna ha battuto nettamente, per 5-0, la Slovacchia e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Euro2020. Il team iberico è passato come seconda classificata del girone E, alle spalle della Svezia. Per Hamsik e compagni, invece, è la fine dell’avventura continentale: non può passare il turno nemmeno come una delle quattro migliori quarte classificate al termine dei gironi. Di già Repubblica Ceca, Svizzera, Ucraina e Finlandia sono messe meglio della Slovacchia; in più ci sono i match di questa sera, gli ultimi del gruppo F.

Tutte indovinate le mosse odierne di Luis Enrique: nel consueto 4-3-3 delle Furie Rosse l’ex allenatore del Barcellona, all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, ha buttato nella mischia dal primo minuto il “ritrovato” Busquets nella zona nevralgica, l’esperto Azpilicueta e il giovane Eric Garcia in difesa oltre a Sarabia nel tridente d’attacco. Decisive un’autorete del portiere slovacco Dubravka, i gol di Laporte, Sarabia e Ferran Torres e l’autogol finale di Kucka.

Gara a senso unico, con gli spagnoli sin dalle prime battute padroni del campo. Al 10′ Hromada ha steso in area Koke: rigore. Dal dischetto Morata si è fatto ipnotizzare da Dubravka, bravo a respingere la conclusione dello juventino. A seguire, fra il 19′ e il 20′, Sarabia e Pedri hanno mancato di un soffio la devizione vincente da buona posizione. Al 24′ Dubravka si è opposto bene a Morata. Lo stesso portiere slovacco, però, alla mezzora, ha fatto la frittata: dopo una traversa colpita da Sarabia, Dubravka ha spedito la sfera in fondo al sacco per il più classico degli autogol. Nel recupero del primo tempo il raddoppio: cross di Gerard Moreno (su uscita a vuoto di Dubravka) e gol di testa di Laporte. Nella ripresa i colpi del pesante ko (con tanto di “manita”). All’11’ ha segnato Sarabia (il migliore in campo) su assist di Jordi Alba. Al 22′ gol di tacco del neoentrato Ferran Torres (su assist di Sarabia). Al 26′ lo sfortunato autogol di Kucka (su colpo al volo del neoentrato Pau Torres).

In ottavi di finale la Spagna affronterà la Croazia: gara in programma lunedì 28 giugno, alle 18, a Copenaghen.

