Manifestazioni Gkn a Firenze, Giani “Esprimere con civiltà le proprie ragioni”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Le proprie argomentazioni devono sempre essere espresse con civiltà, senza mai provocare disordini o addirittura il ferimento di agenti di polizia ai quali va la mia solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani commentando ciò che è accaduto ieri pomeriggio all’aeroporto di Firenze, quando undici agenti di polizia ed un carabiniere sono rimasti leggermente feriti mentre cercavano di contenere i manifestanti della Gkn che erano entrati nell’area partenze e arrivi dell’aeroporto.

